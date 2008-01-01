

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сибирские рекорды погоды



ИА "Метеоновости" / 11:38 Среда, 1 мая



Распределение температуры в последние дня апреля на сибирских просторах было вполне классическим: в северной половине температура была на 4-8 градусов ниже нормы, а в южной половине, за исключением Омской области, ее среднесуточное значение существенно превышало средние многолетние значения. В Новосибирской и Кемеровской областях положительная аномалия составила 8-10 градусов.



В ряде городов были установлены новые суточные рекорды максимальной температуры. В Новокузнецке, что в Кемеровской области, потеплело до +24 градусов, что на 0.1 выше предыдущего рекорда, установленного в 1982 году. В Кемерово также обновлен суточный рекорд. Температура 30 апреля повысилась здесь до +23.7 градусов, оставив позади рекорд 2010 года со значением +22.1 градуса. Не остался без температурных рекордов и Красноярский край. В Енисейске новый максимум для 30 апреля теперь +21 градус, а в Ачинске - +22.1 градуса. В Томской области рекордсменом стал поселок Усть-Озерное, максимальная температура достигла +25 градусов, оставив позади предыдущий рекорд 2007 года со значением +17.7 градусов.



Но уже 2 мая на юг Сибири хлынет холодный воздух, температура существенно понизится и будет уже отставать от нормы на 1-2 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



