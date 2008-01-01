

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве апрель 2019 года пополнил число теплых месяцев



ИА "Метеоновости" / 12:25 Среда, 1 мая



Завершился центральный месяц весны, и в Москве средняя месячная температура составила +8.1 градуса, что на 2.3 градуса выше месячной нормы. Самым теплым стал период с 23 по 27 апреля, в отдельные дни среднесуточная температура превышала норму на 8 и более градусов. Именно в этот период отмечалась самая высокая дневная температура. 27 апреля на станции ВДНХ температура повысилась до рекордных 24,5 градуса, оставив позади 2001 год, когда было 24,1 градуса. Понижение температуры до отрицательных значений отмечалось лишь в первой половине месяца, а самой холодной апрельской ночью стала ночь на 3 апреля, под утро столбики термометров понизились до отметки -3.1 градуса.



Осадки выпадали в основном в первой половине месяца и по интенсивности были небольшими. Максимальное суточное количество осадков выпало 14 апреля, 3.2 мм. Во второй половине месяца, из-за установления антициклонального характера погоды, существенных осадков не отмечалось. В итоге за месяц набралось лишь 8.6 мм (по данным ВДНХ), что составляет 20% от нормы.



В прошлом, 2018 году, апрель также был теплым. Средняя месячная температура воздуха на 2 градуса превысила норму. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



