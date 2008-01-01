Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
1 мая 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Поволжье и на Урале апрель завершился морозами

ИА "Метеоновости" / 12:27 Среда, 1 мая

  В третьей декаде апреля весна решила придержать тепло на Урале и в Поволжье. Холодный антициклон способствовал ночному выхолаживанию воздуха и понижению температуры до отрицательных значений. В дневные часы холодный воздух прогревался с трудом и в итоге среднесуточная температура значительно отстала от нормы. В последний день апреля в этих краях температура была ниже обычных значений на 8-10 градусов. В большинстве городов минимальная температура обновила рекордные значения. Так, в Самаре под утро воздух остыл до температуры -3.0 градусов (предыдущий рекорд -0.3 удерживался с 1966 года), в Уфе, столице Башкортостана, похолодало до -6.5 градусов (предыдущий рекорд -4.6 удерживался с 1989 года), в Екатеринбурге новым рекордом для 30 апреля стало значение -6.6 градусов, что на 0.4 градуса ниже рекорда 1898 года. Самая низкая температура зарегистрирована в Пермском крае, в поселке Бисер похолодало до -14.6 градусов, что на 2.1 градуса ниже рекорда 1992 года.

Холод докатился и до южных областей Европейской России: Ростовской, Саратовской, Волгоградской и Астраханской. В Саратове перекрыт абсолютный минимум температуры, он составил -0.5 градусов, что на 0.1 градуса ниже предыдущего рекорда. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+16
Чт.
2 мая
+14
Пт.
3 мая
+12
Сб.
4 мая
+11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Омдурман		 -15
Тикси

некомфортное место: ГМО им.Э.Т.Кренкеля
комфортное место: Монклова

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100