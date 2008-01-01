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В Поволжье и на Урале апрель завершился морозами



ИА "Метеоновости" / 12:27 Среда, 1 мая



В третьей декаде апреля весна решила придержать тепло на Урале и в Поволжье. Холодный антициклон способствовал ночному выхолаживанию воздуха и понижению температуры до отрицательных значений. В дневные часы холодный воздух прогревался с трудом и в итоге среднесуточная температура значительно отстала от нормы. В последний день апреля в этих краях температура была ниже обычных значений на 8-10 градусов. В большинстве городов минимальная температура обновила рекордные значения. Так, в Самаре под утро воздух остыл до температуры -3.0 градусов (предыдущий рекорд -0.3 удерживался с 1966 года), в Уфе, столице Башкортостана, похолодало до -6.5 градусов (предыдущий рекорд -4.6 удерживался с 1989 года), в Екатеринбурге новым рекордом для 30 апреля стало значение -6.6 градусов, что на 0.4 градуса ниже рекорда 1898 года. Самая низкая температура зарегистрирована в Пермском крае, в поселке Бисер похолодало до -14.6 градусов, что на 2.1 градуса ниже рекорда 1992 года.



Холод докатился и до южных областей Европейской России: Ростовской, Саратовской, Волгоградской и Астраханской. В Саратове перекрыт абсолютный минимум температуры, он составил -0.5 градусов, что на 0.1 градуса ниже предыдущего рекорда. / meteonovosti.ru /



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