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Новости погоды
Май в центре России начался с заморозков
ИА "Метеоновости" / 12:42 Среда, 1 мая
Первомайской ночью минимальная температура по данным метеостанции ВДНХ осталась положительной, +1.4 градуса. Но в отдельных районах города отмечалось ее понижение до отрицательных значений.
В Московской области самыми холодными стали восточные и северо-западные районы: в Черустях в 3 часа ночи температура понизилась до -4.3 градусов, в Клину до -3.1 градуса. В других районах области температура колебалась от 0 до -3 градусов. Минуса не было лишь в Кашире, минимальная температура составила +3.4 градуса.
Заморозки охватили даже южные области Центрального федерального округа. В Липецкой, Орловской и Воронежской областях температура понижалась до -1 градуса, в Брянской, Тамбовской и Курской областях до -2 градусов.
В ближайшие сутки угроза заморозков сохраняется в северной половине Центрального округа. В Москве и Подмосковье минимальная температура составит от 1 до 6 тепла. / meteonovosti.ru /
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