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Каким бывает май в Моске



ИА "Метеоновости" / 13:57 Среда, 1 мая



Май завершает весенний сезон. За весь ряд инструментальных наблюдений, проводимых над погодой в Москве с 1879 года, чаще всего этот месяц был холодным, то есть средняя месячная температура на 1 и более градусов была ниже нормы. За 138 лет таких месяцев набралось 61. Теплых месяцев было почти в два раза меньше, то есть всего 39 случаев. А в остальные годы средняя за месяц температура в мае не вышла за рамки климатической нормы.



Очень холодно в мае было в период с 1937 по 1946 годы, то есть из 10 лет в 8 температура оказалась ниже нормы и лишь в двух годах она соответствовала ей. Рекордно холодный май наблюдался в 1918 году, когда средняя за месяц температура оказалась всего +6.4 градуса при норме +13.1, то есть на 6.7 градусов ниже ее. В последний раз холодным май был в 2017 году, температура отстала от привычных значений на 2.2 градуса.



Следует заметить, что в последние годы май заметно потеплел. Так, с 2019 по 2016 годы погода в нем радовала теплом. Но такого тепла, как в 1897 году, больше ни разу не повторилось. В нем средняя температура составила +17.2, что на 4.1 градуса выше нормы. В прошлом году май также был теплым, температура в нем превысила норму на 3.1 градуса. / meteonovosti.ru /



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