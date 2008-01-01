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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:16 Четверг, 2 мая



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в ложбине циклона. Ожидается облачная с пряснениями погода. Местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 13..15, по области 10..15 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет рекордно низким и в середине дня составит 733 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 50%.



Погодные условия в столичном регионе меняются. Атмосферное давление интенсивно падать и фон его будет заметно ниже нормального. Температура воздух в пределах климатической нормы. Пройдут небольшие дожди. Из-за колебаний атмосферного давления недомогание могут почувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов. Касается это как гипотоников, так и гипертоников. В группе риска люди, перенесшие инфаркт или инсульт. Дожди будут небольшими, поэтому концентрация пыльца растений и вредных примесей остается высокой, из-за чего аллергикам и людям, страдающим бронхиальной астмой, следует заранее позаботиться о себе - держать под рукой рекомендованные лечащим врачом медикаментозные препараты.



Геомагнитный фон 2 мая неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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