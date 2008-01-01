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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:03 Четверг, 2 мая



Май - месяц начал свое шествие по Московской земле с заморозков. Первомайские заморозки накрыли не только Подмосковье, но и южные области Центрального федерального округа. Но уже 2 мая московскую землю от заморозков прикрыли облака южного циклона, и минимальная температура осталась положительной. Понижение температуры до отрицательных значений вполне вероятны в мае вплоть до последних чисел месяца, а уж 2-го числа по статистике они бывают в каждом пятом году.



Самой холодной ночь на 2 мая отмечалась в 1913 году, когда воздух выхолодился до температуры -6.4 градуса, что стало суточным минимумом. А очень теплая первомайская погода отмечалась в 1977 году, тогда 2-го числа максимальная температура составила +28.2 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного максимума.



В прошлом году в это время было по-летнему тепло, максимальной температуре не хватило до рекорда всего 0.3 градуса. Теплой была и ночь, минимальная температура составила +11.7 градусов. / meteonovosti.ru /



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