Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
2 мая 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:03 Четверг, 2 мая

  Май - месяц начал свое шествие по Московской земле с заморозков. Первомайские заморозки накрыли не только Подмосковье, но и южные области Центрального федерального округа. Но уже 2 мая московскую землю от заморозков прикрыли облака южного циклона, и минимальная температура осталась положительной. Понижение температуры до отрицательных значений вполне вероятны в мае вплоть до последних чисел месяца, а уж 2-го числа по статистике они бывают в каждом пятом году.

Самой холодной ночь на 2 мая отмечалась в 1913 году, когда воздух выхолодился до температуры -6.4 градуса, что стало суточным минимумом. А очень теплая первомайская погода отмечалась в 1977 году, тогда 2-го числа максимальная температура составила +28.2 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного максимума.

В прошлом году в это время было по-летнему тепло, максимальной температуре не хватило до рекорда всего 0.3 градуса. Теплой была и ночь, минимальная температура составила +11.7 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+8
Чт.
2 мая
+14
Пт.
3 мая
+12
Сб.
4 мая
+11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Чандрапур		 -19
Инукджуак

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Висбаден

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100