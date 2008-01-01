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В Москве рекордно низкое атмосферное давление!



ИА "Метеоновости" / 10:52 Четверг, 2 мая



В Москве и области погодные условия резко изменились. Обширный антициклон сместился на юго-восток, уступив место южному циклону. 2 мая атмосферное давление в 9 часов утра понизилось до 734,1 мм рт.ст., в 10 часов достигло отметки 733,8 мм рт. ст. (979 гПа) - это рекордное значение для этих суток. Предыдущее значение 737 мм рт. ст. (982 гПа) было в 1983 году. / meteonovosti.ru /



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