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ИА "Метеоновости" / 11:00 Четверг, 2 мая



Влияние теплого атмосферного фронта циклона с юга вылилось в резкой перемене погоды в московском регионе. С утра было пасмурно, моросил дождь. Температура в 10 часов утра на станции ВДНХ составила 7,2 градуса. Примерно столько же при пасмурной погоде показывали термометры в других районах города. Ветер был южной четверти слабым, местами наблюдался полный штиль. Относительная влажность около 90%. Атмосферное давление рекордно низкое для этого дня 733,8 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /



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