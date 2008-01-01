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Первомай на юге Дальнего Востока был дождливым



ИА "Метеоновости" / 11:19 Четверг, 2 мая



На Первомай уходящий на острова циклон проливал дожди в Приморском крае, местами выпало до 15 мм осадков в течение 12 часов. С утра был дождь и во Владивостоке, во второй половине дня погода наладилась. В тыловой части циклона стал усиливаться ветер, и 2 мая его порывы достигали 21 м/с. Без осадков ожидается погода 3 мая, днем воздух в краевой столице прогреется до 20 градусов. В то же время в ночь на 3 мая местами небольшой дождь может пройти в других районах Приморья. Без осадков ожидается погода на территории Приморского края 4 мая, станет по-летнему тепло, 23..28 градусов. 5 мая опять погода с дождем, температура будет всего 13..18 градусов.



В Хабаровском крае влияние циклона сказалось на режиме ветра, местами он усиливался до 15 м/с. 3 мая местами слабые осадки из дождя и мокрого снега вероятнее всего пройдут на севере Хабаровского края. Будет ветрено, порывы северо-западного ветра ожидаются 13-18 м/с. При прояснениях потеплеет, на севере до 18..23 градусов, на юге до 20..25 градусов.



Сильными дождями отметился циклон на Первомай на Курильских островах. 3 мая ночью сильный дождь пройдет на севере Курильской гряды, ветер будет достигать 25-30 м/с, днем 15-20 м/с. Температура понизится и будет составлять в течение суток 1..6 градусов. / meteonovosti.ru /



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