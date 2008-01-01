

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

С температурных рекордов начался май на востоке России



ИА "Метеоновости" / 11:56 Четверг, 2 мая



Самым теплым за всю историю метеонаблюдений выдался Первомай в ряде восточных районов России. Так, на острове Врангеля было 2.7 (предыдущий рекорд 1.0 в 2005 году), в Певеке воздух прогрелся до 6.0 (предыдущий максимум 5.9 в 2005 году), в Уэлене было 8.0 (3.0 в 1976 году), в Магадане 10.5 (7.5 в 1996 году), в Брохово (Магаданская область) 7.0 (5.2 в 2013 году) В Иркутской области очень тепло 1 мая было в Ике 21.7 (предыдущий 20.4 в 2013 году), Киренске 24.2 (предыдущий 21.1 в 2013 году), Братске 24.6 (предыдущий 21.9 в 2013 году), в Орлинге 24.6 предыдущий 23.3 в 2013 году), в Жигалово26.2 (предыдущий 24.4 в 2013 году), в Балаганске 27.1 (предыдущий 21.6 в 1949 году), в Инге27.4 (предыдущий 25.7 в 2013 году), в Хамар-Дабане19.0 (18.6 в 1989 году). Тепло порадовало 1 мая на Сахалине в Москальво было 13.3 (предыдущий 11.8 в 1982 году)



В Ногликах18.6 (предыдущий 14.7 в 1982 году). На Камчатке тоже не обошлось без рекордов: в Оссоре 5.1 (предыдущий 4.5 в 1992 году) и в п. Семячик 12.9 (предыдущий 10.8 в 1978 году),



Температурные рекорды - это величина по большей части случайная. Тем более, что погода в мае на территории России, а особенно на ее востоке слишком неустойчивая, чтобы гарантировать их повторение в тех же местах. Тем не менее, 3 мая у арктического побережья Чукотки, например, температура может превысить норму на 8 градусов. Да и на всем севере Дальнего Востока (за исключением запада Якутии) будет теплее обычного градуса на 4. А вот в Иркутской области ожидается похолодание. 3 мая в Иркутске днем 6..8 градусов, по области от 5 до 10 тепла. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



