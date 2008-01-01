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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:42 Четверг, 2 мая

  Влияние циклона с юга вылилось прослеживалось и в полдень. Но дождь наблюдался уже на востоке от столице, в Домодедово и Черустях. Температура в 12 часов на станции ВДНХ повысилась до 8,3 градуса, Примерно столько же при пасмурной погоде показывали термометры в других районах города. В центре, на Балчуге было 9, 2 градуса. Ветер оставался южной четверти и слабый, местами наблюдался полный штиль, местами на северо-западе и юго-западе Москвы порывы до 5 м/с. Относительная влажность понизилась до 80%. Атмосферное давление стало еще немного ниже, 733,4 мм рт. ст.

Возможно, это значение станет окончательным для величины сегодняшнего рекорда атмосферного давления. Следим за ежечасными его показателями. / meteonovosti.ru /
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Чандрапур		 -19
Инукджуак

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Висбаден

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