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Летняя жара на юге Европейской территории



ИА "Метеоновости" / 12:58 Четверг, 2 мая



Летней жарой радует погода жителей южных районов Европейской территории России. В Краснодарском крае и на Ставрополье к полудню 2 мая воздух разогрелся в теплом секторе южного циклона до 27..29 градусов.



По прогнозу на юг России идут ливневые дожди. 2 и 3 мая в Краснодарском крае и Адыгее ожидается сильный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с, 3 мая в Калмыкии пройдет сильный дождь с грозой и ветром 15-20 м/с.



Сегодня, 2 мая, сильный дождь, гроза, ветер до 23 м/с прогнозируются . в Ростовской и Волгоградской областях.



Общий фон температуры понизится из-за ливней, но местами в Краснодарском крае может быть до 28 градусов. В Краснодаре 22..24 градуса. / meteonovosti.ru /



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