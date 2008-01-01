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Новости погоды

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Летняя жара на юге Европейской территории

ИА "Метеоновости" / 12:58 Четверг, 2 мая

  Летней жарой радует погода жителей южных районов Европейской территории России. В Краснодарском крае и на Ставрополье к полудню 2 мая воздух разогрелся в теплом секторе южного циклона до 27..29 градусов.

По прогнозу на юг России идут ливневые дожди. 2 и 3 мая в Краснодарском крае и Адыгее ожидается сильный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с, 3 мая в Калмыкии пройдет сильный дождь с грозой и ветром 15-20 м/с.

Сегодня, 2 мая, сильный дождь, гроза, ветер до 23 м/с прогнозируются . в Ростовской и Волгоградской областях.

Общий фон температуры понизится из-за ливней, но местами в Краснодарском крае может быть до 28 градусов. В Краснодаре 22..24 градуса. / meteonovosti.ru /
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