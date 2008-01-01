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Новости погоды

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Мороз в начале мая на севере Красноярского края и в Якутии

ИА "Метеоновости" / 13:42 Четверг, 2 мая

  Самой морозной на территории России была ночь на 2 мая на крайнем севере Якутии и на Таймыре. До -27 градусов понижалась температура в п. Изма (Якутия), до -24 градуса усиливался мороз в п. Соскылах, что расположен на правом берегу р. Анабар. В Хатанге минимальная температура составила -23 градуса. На юге Таймыра - понижалась до -21 градуса.

В полдень 2 мая на этой территории самые низкие температуры. Так, в Анабаре (Якутия) было -16.7, в Хатанге (Красноярский край) -16.6, в Изме (Якутия) -15.9, в Саскылахе (Якутия) -15.9, в Хастыре (Красноярский край)-15.8, в п. Советская Речка (Красноярский край) -15.0, в п. Сопочная Карга (Красноярский край) -14.9.

А в ночь на 1 мая самая низкая температура за всю историю метеонаблюдений отмечена для ст. Алдан, было -15,2 градуса, тогда как предыдущий морозный рекорд наблюдался в 1946 году и равнялся -14,6 градуса.

Самые сильные морозы сохранятся в ближайшие сутки на территории Таймыра, там в ночь на 3 мая при прояснениях до -20..-23 градусов. При этом пройдет небольшой снег. На арктическом побережье Якутия ночной мороз может быть такой же сильный, -18..-23 градуса. В основном же на территории Якутии погода вполне весенняя, дневная температура будет повышаться до 4..9 градусов. / meteonovosti.ru /
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