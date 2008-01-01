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Новости погоды
На северо-западе России дожди с мокрым снегом и ветер
ИА "Метеоновости" / 13:49 Четверг, 2 мая
Атлантический циклон вышел с дождями на северо-запад России.
1 и ночью 2 мая в Карелии прошли сильные осадки (до 19 мм).
2 мая в северных и западных районах Карелии ожидается продолжение сильных осадков в виде дождя, снега и мокрого снега, будет метель, ветер до 17 м/с. 3 мая осадки пройдут в Ленинградской области, на северо-западе Ленинградской области дождь со снегом, ветер усилится до 24 м/с. На севере Ленинградской области похолодает до 2..7 градусов - это максимальная дневная температура. / meteonovosti.ru /
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