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Новости погоды

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На северо-западе России дожди с мокрым снегом и ветер

ИА "Метеоновости" / 13:49 Четверг, 2 мая

  Атлантический циклон вышел с дождями на северо-запад России.

1 и ночью 2 мая в Карелии прошли сильные осадки (до 19 мм).

2 мая в северных и западных районах Карелии ожидается продолжение сильных осадков в виде дождя, снега и мокрого снега, будет метель, ветер до 17 м/с. 3 мая осадки пройдут в Ленинградской области, на северо-западе Ленинградской области дождь со снегом, ветер усилится до 24 м/с. На севере Ленинградской области похолодает до 2..7 градусов - это максимальная дневная температура. / meteonovosti.ru /
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