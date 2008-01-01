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Заморозки сохранялись в Поволжье



ИА "Метеоновости" / 13:55 Четверг, 2 мая



В то время, как в центральных областях ночь на 2 мая была в основном без заморозков, в Поволжье было гораздо холоднее. Так, в Чувашии (Порецкое) было -4,3 градуса, в Елабуге -3,2 градуса. В Центральном округе самая низкая минимальная температура за всю историю метеонаблюдений отмечалась в Рыбинске, -3,1 градуса, предыдущий рекорд холода для 1 мая, -2,2 градуса был в 1986 году. Влияние циклона в ближайшее время распространится на восточные районы Европейской территории. В Поволжье заморозки в воздухе и на поверхности почвы возможны лишь в Оренбургской области до -1..-6 градусов. В основном ночная температура будет придерживаться 5..11 градусов. / meteonovosti.ru /



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