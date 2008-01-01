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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:44 Пятница, 3 мая



Предстоящим днём Московия по-прежнему останется под влиянием циклона, центр которого сегодня переместился в район Карелии. На южной периферии этого вихря фон атмосферного давления останется низким.



По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 3 мая при переменной облачности местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 15..17, по области 14..19 градусов. Ветер юго-западного направления в порывах может достигать 12-17 м/с.



Основным неблагоприятным фактором для метеозависимых людей станет низкий фон атмосферного давления, из-за чего неважно могут себя чувствовать люди с сердечно-сосудистыми патологиями. Дополнительным неблагоприятным фактором для этой категории людей могут стать отдельные возмущения геомагнитного поля.



У лиц с неустойчивый психикой из-за порывистого ветра возможны приступы немотивированного раздражения, тревоги, нарушения сна. Цветение растений продолжается, а значит, проблемы сохраняются у страдающих аллергией и бронхиальной астмой. Им не следует забывать о своевременном приеме антигистаминных препаратов



Геомагнитный фон 3 мая прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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