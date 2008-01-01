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ИА "Метеоновости" / 09:51 Пятница, 3 мая



В 9 часов утра на главной метеостанции города температура повысилась до +12.6 градуса, в центре - на Балчуге приблизилась к отметке +13 (+12.8), в районе МГУ и Тушино +11.6, в районе ТСХА +11.2. Ветер южный, юго-западный в районе ТСХА с порывами до 11 м/с.



Атмосферное давление низкое 733 мм ртутного столба, что на 15 единиц ниже нормального, относительная влажность воздуха 52%. / meteonovosti.ru /



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