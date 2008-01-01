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В Москве обновился рекорд атмосферного давления!



ИА "Метеоновости" / 09:58 Пятница, 3 мая



2 мая в Москве и области погодные условия резко изменились. Обширный антициклон сместился на юго-восток, уступив место южному циклону.



Атмосферное давление в 9 часов утра понизилось до 734,1 мм рт.ст., в 10 часов достигло отметки 733,8 мм рт. ст. (979 гПа) - это рекордное значение для этих суток. В 13 часов давление еще понизилось до 733,1 мм рт. ст. (977 гПа).



Но самое низкое значение атмосферного давления было зафиксировано в 16 часов и составило 732 мм ртутного столба (976.4 гПа). Такое низкое давление сохранялось до 19 часов 2 мая.



В результате, обновился рекорд атмосферного давления 1983 года, который составлял 737 мм рт. ст. (982 гПа). / meteonovosti.ru /



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