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Новости погоды

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В Москве обновился рекорд атмосферного давления!

ИА "Метеоновости" / 09:58 Пятница, 3 мая

  2 мая в Москве и области погодные условия резко изменились. Обширный антициклон сместился на юго-восток, уступив место южному циклону.

Атмосферное давление в 9 часов утра понизилось до 734,1 мм рт.ст., в 10 часов достигло отметки 733,8 мм рт. ст. (979 гПа) - это рекордное значение для этих суток. В 13 часов давление еще понизилось до 733,1 мм рт. ст. (977 гПа).

Но самое низкое значение атмосферного давления было зафиксировано в 16 часов и составило 732 мм ртутного столба (976.4 гПа). Такое низкое давление сохранялось до 19 часов 2 мая.

В результате, обновился рекорд атмосферного давления 1983 года, который составлял 737 мм рт. ст. (982 гПа). / meteonovosti.ru /
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