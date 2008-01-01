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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:54 Пятница, 3 мая



2 мая в столице прошли долгожданные дожди. Температура была гораздо ниже, чем 1 мая, когда стояла солнечная, хотя и ветреная погода.



Самой холодной ночь на 3 мая отмечалась в 1885 году, когда воздух прихватил морозец до -7.5 градуса, что и стало суточным минимумом не только для этого числа, но и для всего месяца. А очень теплая погода на третий день мая отмечалась в 1970 году, максимальная температура составила +27.2 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного максимума.



В прошлом году в это время было по-летнему тепло, максимальная температура достигла 23,5 градуса. Теплой была и ночь, минимальная температура составила 12,3 градусов. В среднем за сутки температура превысила майскую почти на 8 градусов и соответствовала июльским значениям! Самый сильный дождь 3 мая прошел в 1960 году, выпало 15,3 мм при месячной норме 51 мм. / meteonovosti.ru /



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