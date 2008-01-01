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Новости погоды

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На Камчатке сыро, ветрено и рекордно тепло

ИА "Метеоновости" / 11:59 Пятница, 3 мая

  Накануне активный циклон с юга Курильской гряды отправился к Камчатке. На юге края он отметился сильными осадками в виде дождя и снега количеством до 22 мм, а ветер усиливался до ураганного, на мысе Лопатка до 32 м/с, на станции Озерная до 42 м/с.

В теплом секторе циклона среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 4-6 градусов и в ряде населенных пунктов были обновлены суточные максимумы температуры. Среди рекордсменов Петропавловск-Камчатский, новый абсолютный максимум для 2 мая теперь +14.4, предыдущий +13 градусов тридцатипятилетней давности. В населенном пункте Начики столбик термометра остановился у отметки +14.9, предыдущий +13.1 наблюдался в 2014 году, в Оссоре +7.8, что выше прежнего на 2.7 градуса за 1961 год.

Сегодня циклон находится на юге Камчатки, где и продолжаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер достигает штормовой силы 22-27 м/с.

В предстоящие сутки циклон отправится на востоке, но еще сохранятся дожди со снегом, ветер ослабеет до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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