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ИА "Метеоновости" / 13:27 Пятница, 3 мая
День перевалил за полдень, температура на большинстве станций повысилась. На главной метеостанции - ВДНХ, как и в центре - на Балчуге +13.7, в районе ТСХА +13 градусов, в районе МГУ чуть теплее, +13.3, а в Тушино уже +14.3 градуса. Ветер южный, юго-западный в районе МГУ и Тушино до 11 м/с, в районе ТСХА до 14 м/с.
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Атмосферное давление остается пониженное 734 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха понизилась до 42%. / meteonovosti.ru /