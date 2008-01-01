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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 13:27 Пятница, 3 мая

  День перевалил за полдень, температура на большинстве станций повысилась. На главной метеостанции - ВДНХ, как и в центре - на Балчуге +13.7, в районе ТСХА +13 градусов, в районе МГУ чуть теплее, +13.3, а в Тушино уже +14.3 градуса. Ветер южный, юго-западный в районе МГУ и Тушино до 11 м/с, в районе ТСХА до 14 м/с.

Атмосферное давление остается пониженное 734 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха понизилась до 42%. / meteonovosti.ru /
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4 мая
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Пн.
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Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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+43
Веллуру		 -14
Челюскин

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Палм-Спрингс

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