

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Дальневосточные рекорды тепла



ИА "Метеоновости" / 13:40 Пятница, 3 мая



Минувший день на большей части Дальнего Востока выдался очень теплым. Причиной тому циклоны, которые поставляют тепло из южных районов. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 4-6, а на Чукотке и вовсе более, чем на 10 градусов. И, как следствие, в ряде регионов были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.



На острове Врангеля 2 мая столбик термометра остановился у отметки +1.9 градуса, что выше прежнего лишь на 0.1 градуса, наблюдавшегося в 1961 году. В поселке Уэлен, который тоже находится на Чукотке, было +4.6, тем самым остался позади 1989 год со значением +4.6 градуса. Рекордно тепло и в Якутии. В Джикимде воздух разогрелся до +22.3 градуса, предыдущий рекорд +20.4 остался в 2013 году. В Нерюнгри было зафиксировано +17.9, что выше предыдущего на 1.5 градуса, который продержался с далекого военного 1943 года. На Алдане новый абсолютный максимум температуры для 2 мая теперь составляет +16.3 градуса.



Тепло пришло и в Магадан, 2 мая температура повысилась до рекордных +9.9, что выше предыдущего на 2.8 градуса за 1962 год. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



