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В Забайкалье обновились рекорды максимальной температуры



ИА "Метеоновости" / 14:47 Пятница, 3 мая



Накануне территория Забайкалья находилась в теплом секторе циклона, центр которого располагался над северо-западом Якутии, в районе населенного пункта Полярный. Среднесуточная температура превысила многолетние значения на 4-6, а местами и на 8 градусов. И в ряде населенных пунктов были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.



Больше всего рекордно высоких температур пришлось на Забайкальский край. В Чаре было зафиксировано +20.5, что выше предыдущего 1.6 градуса, продержавшегося с 1939 года. В Могоче было по-летнему тепло, +24.8, прежний рекорд +20.9 наблюдался в том же 1939 году. В населенном пункте Агинское воздух разогревался до +27.3, оставляя позади 1969 год со значением +26.4 градуса. В Кыре +25.3 стало новым суточным абсолютным максимумом для 2 мая, предыдущий составлял +24.4 и наблюдался в 2017 году.



Рекордно высокая температура наблюдалась и в Бурятии, в населенном пункте Романовка +22.6, что выше предыдущего лишь на 0.6 градуса за 2013 год.



Тепло охватило и Приамурье. В Сковородино было +26.1, прежний +25.4 зарегистрирован в 1968 году. / meteonovosti.ru /



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