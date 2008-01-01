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Новости погоды

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На Европейском Юге сохранятся сильные дожди, град и ветер

ИА "Метеоновости" / 14:57 Пятница, 3 мая

  Накануне южные районы Европейской России пересек холодный атмосферный фронт. Его вторжение в Ростовской области сопровождался сильным дождем, количеством до 15 мм и грозой. Сильные дожди наблюдались на юге Краснодарского края, где выпало до 32 мм и в Калмыкии - до 16 мм, в Ставрополье налило дол 21 мм, в Карачаево-Черкесии до 23 мм.

Сегодня и в субботу в Адыгее и Краснодарском крае сохранятся отдельные сильные дожди в сочетании с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. / meteonovosti.ru /
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