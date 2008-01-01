

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:18 Суббота, 4 мая



Предстоящим днем погода в столичном регионе будет обусловлена малоградиентным барическим полем. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 15..17, по области 14..19 градусов. Ветер переменный 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 50%



В столичном регионе фон атмосферного давления существенно подрастет, но останется немного ниже нормального. Фон температуры прогнозируется в пределах нормы, местами пройдет небольшой дождь. Здоровый организм способен оптимально перестраивать свою работу в связи с изменившимися условиями внешней среды. Но у людей с хроническими заболеваниями эти способности ослабевают. Поэтому при любых погодных изменениях нужно проводить индивидуальную профилактику, прежде всего направленную на улучшение микроциркуляции и свертываемости крови, а также на усиление иммунитета и адаптационных возможностей. Скачок атмосферного давления (на 8-10 единиц), прогнозируемый 4 мая, может отразиться на самочувствии больных с гипертонической болезнью, перенесших инфаркт или инсульт. Им стоит быть осторожными в этот день, не перегружать себя физическими нагрузками, поскольку атмосферное давление способно изменить их собственное и вызвать сосудистый или гипертонический криз.



Геомагнитный фон 4 мая прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



