Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
4 мая 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:18 Суббота, 4 мая

  Предстоящим днем погода в столичном регионе будет обусловлена малоградиентным барическим полем. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 15..17, по области 14..19 градусов. Ветер переменный 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 50%

В столичном регионе фон атмосферного давления существенно подрастет, но останется немного ниже нормального. Фон температуры прогнозируется в пределах нормы, местами пройдет небольшой дождь. Здоровый организм способен оптимально перестраивать свою работу в связи с изменившимися условиями внешней среды. Но у людей с хроническими заболеваниями эти способности ослабевают. Поэтому при любых погодных изменениях нужно проводить индивидуальную профилактику, прежде всего направленную на улучшение микроциркуляции и свертываемости крови, а также на усиление иммунитета и адаптационных возможностей. Скачок атмосферного давления (на 8-10 единиц), прогнозируемый 4 мая, может отразиться на самочувствии больных с гипертонической болезнью, перенесших инфаркт или инсульт. Им стоит быть осторожными в этот день, не перегружать себя физическими нагрузками, поскольку атмосферное давление способно изменить их собственное и вызвать сосудистый или гипертонический криз.

Геомагнитный фон 4 мая прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+6
Сб.
4 мая
+14
Вс.
5 мая
+21
Пн.
6 мая
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Виджаявада		 -13
Челюскин

некомфортное место: Амдерма
комфортное место: Бахавалпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100