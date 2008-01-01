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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:22 Суббота, 4 мая



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 23 апреля по 2 мая была низкой. Магнитное поле Земли менялось, в основном, от спокойного до слабо возмущенного.



1 и 2 мая зарегистрированы возмущенные периоды.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 4-12 мая солнечная активность будет меняться от низкой до умеренной, а геомагнитная обстановка, преимущественно, от спокойной до слабовозмущенной. / meteonovosti.ru /



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