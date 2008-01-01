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Новости погоды

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Снегопады на Кольском полуострове и в Карелии

ИА "Метеоновости" / 11:23 Суббота, 4 мая

  Циклон из Скандинавии уже третьи сутки портит погоду в северо-западных регионах Европейской России. 2 мая вихрь вышел на Карелию и начал интенсивно углубляться, давление в его центре упало к 3 мая ниже 980 гПа. Затем, не теряя активности, он двинулся на Белое море. Утром 4 мая его центр оказался на западе Кольского полуострова.

За двое суток в Карелии местами выпало более 25 мм осадков, сначала это был дождь, потом он переходил в снег и мокрый снег. В минувшие сутки сильный снег отмечался в Мурманской области, местами выпало до 8 мм осадков.

По мере продвижения циклона на север, северо-восток его холодные атмосферные фронты охватывали все большие территории Европейской России, все дальше на юг, на севере и восток распространялась облачные поля фронтов циклона. Осадки в виде снега отмечались при прохождении холодных фронтов циклона 3 мая и в Ленинградской области, погода была очень ветреная и некомфортная. В Новгородской и Тверской областях ветер в порывах усиливался до 15-18 м/с, в Вологодской области порывы ветра местами достигали силы 20 м/с. / meteonovosti.ru /
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