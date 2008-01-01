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Новости погоды

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Сильный ветер и метели на севере Европейской России

ИА "Метеоновости" / 12:00 Суббота, 4 мая

  Циклон из Скандинавии резко углубился над Карелией еще в ночь на 3 мая. Значительные перепады атмосферного давления между центром и периферией циклона и прохождение активных атмосферных фронтов стали причиной сильных ветров на значительной территории от Новгородской и Ленинградской областей до Вологодчины и Ненецкого автономного округа.

Вчера днем до 22 м/с ветер разгонялся в Архангельской области, в Ленинградской, Новгородской и Тверской областях его порывы достигали силы 15-18 м/с, на Вологодчине во второй половине дня 3 мая ветер усиливался до 20 м/с.

Теперь циклон держит курс на Новую Землю, его приближение в Ненецком автономном округе уже обозначилось сильным ветром и метелями. Утром 4 мая на севере округа местами отмечались продолжительные метели при ветер до 20 м/с. / meteonovosti.ru /
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