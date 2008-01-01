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Сильный ветер и заморозки в Центральном округе



ИА "Метеоновости" / 12:57 Суббота, 4 мая



Скандинавский циклон оказал заметное влияние на погоду в западной и северной половине Центрального округа. Сначала разыгрался сильный ветер, а ночью 4 мая началось заметное похолодание. Тверская, Смоленская области и Подмосковье еще утром 3 мая оказались в зоне заметных перепадов атмосферного давления между центром вихря и его периферией, при этом циклон продолжал свое движение на север, северо-восток ЕТР, а его холодный фронт продвигался все дальше к югу.



Уже в первой половине дня в этих регионах ветер юго-западного направления усиливался в порывах до 10-13 м/с. После 15 часов по мере приближения холодного фронта скандинавского циклона порывы окрепли до 15-16 м/с. Самый сильный ветер отмечался в Тверской области, в Вышнем Волочке более 5 часов ветер временами усиливался до 18 м/с.



Сильный ветер в порывах до 13-15 м/с в Москве и Московской области местами сохранялся до 22 часов 3 мая. Прохождение холодного фронта сопровождалось кратковременными ливневыми дождями, которые на юге и востоке Подмосковья отмечались еще и в ранние утренние часы 4 мая.



В северные районы Подмосковья, в Тверскую и Смоленскую области вслед за фронтом стал проникать холодный воздух, атмосферное давление начало расти, а ветер резко стихать.



В условиях ясной и тихой ночи создались идеальные условия для интенсивного выхолаживания приземного слоя воздуха. И после 4 часов утра температура воздуха местами опустилась ниже 0 градусов. В Клину и Волоколамске отмечались заморозки на почве до -1 градуса, а в травостое до -5..-6 градусов.



В Тверской области под утро 4 температура воздуха практически повсеместно упала до -1..-3 градусов, а в Смоленской области местами температура понижалась до -4..-5 градусов.



Предстоящей ночью в Смоленской области, на большей части Тверской, в Подмосковье заморозков уже не предполагается. В эти регионы начнет поступать теплый воздух с юго-запада, и этим процессом тоже дирижирует скандинавский антициклон. / meteonovosti.ru /



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