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Новости погоды

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В полдень в Москве

ИА "Метеоновости" / 13:40 Суббота, 4 мая

  В Москве атмосферное давление продолжает медленно расти, все заметнее приближаясь к норме. В 12 часов оно составило на главной метеостанции ВДНХ 743,9 мм ртутного столба. Температура на ВДНХ повысилась к полудню до 11,6 градуса, на Балчуге было на градуса выше. В районе ТСХА 12,2 градуса, ровно 12 градусов было в полдень на метеостанции в районе МГУ, а в Тушино температура повысилась до 12, 4 градуса.

Ветер западной четверти до 3-4 м/с, относительная влажность воздуха понизилась до 35%. / meteonovosti.ru /
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