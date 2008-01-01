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Новости погоды

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На юге Дальнего Востока рекорды максимальной температуры

ИА "Метеоновости" / 14:14 Суббота, 4 мая

  Теплый воздух из Китая проник накануне в Амурскую область и Хабаровский край.

Среднесуточная температура превысила многолетние значения местами на шесть и более градусов. В ряде населенных пунктов были обновлены максимальные значения температуры.

В городе Свободный Амурской области воздух прогрелся до рекордных, практически июльских значений, до 28,6 градусов, прежний максимум составлял 26,5 градуса и был зафиксирован в 1986 году. В селе Норск

3 мая текущего года температура также достигла летних значений, она повысилась до 26,2 градусов, а прежний максимум там отмечался в том же 1986 году и составлял 23,8 градуса. В поселке Ича температура подросла ровно до 12 градусов, прежний рекорд 10.7 градуса наблюдался в 2005 году.

В Хабаровском крае в поселке Токо температура повысилась до 16,8 градуса, что стало новым рекордом суток 3 мая, а прежний максимум был зафиксирован в 2013 году со значением 14,1 градуса. В селе Чекунда Хабаровского края новый суточный максимум для 3 мая теперь 24,2 градуса, предыдущий составлял 23,9 градуса и зафиксирован был ровно 50 лет назад. / meteonovosti.ru /
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