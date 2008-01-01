Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
4 мая 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Черноземье ожидаются грозы

ИА "Метеоновости" / 16:04 Суббота, 4 мая

  Атмосферный фронт скандинавского циклона протянулся от Австрии и до Новой Земли. Над Зарубежной Европой фронт все сильнее смещается к югу и достиг предгорий Альп, а другой его конец циклон уволит все дальше на северо-восток России.

Фронт располагается в параллельных потоках, на нем стали возникать активные волновые возмущения, которые, перемещаясь вдоль фронта, могут уже в ближайшие часы разразиться ливнями и грозами на западе Черноземья. Грозы и дожди разной интенсивности в Черноземье могут отмечаться предстоящей ночью и в воскресенье днем. При грозах ветер в порывах может местами усиливаться до 15 м/с.

 / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+14
Вс.
5 мая
+22
Пн.
6 мая
+22
Вт.
7 мая
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Омдурман		 -14
ГМО им.Э.Т.Кренкеля

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Аньцин

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100