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В Черноземье ожидаются грозы



ИА "Метеоновости" / 16:04 Суббота, 4 мая



Атмосферный фронт скандинавского циклона протянулся от Австрии и до Новой Земли. Над Зарубежной Европой фронт все сильнее смещается к югу и достиг предгорий Альп, а другой его конец циклон уволит все дальше на северо-восток России.



Фронт располагается в параллельных потоках, на нем стали возникать активные волновые возмущения, которые, перемещаясь вдоль фронта, могут уже в ближайшие часы разразиться ливнями и грозами на западе Черноземья. Грозы и дожди разной интенсивности в Черноземье могут отмечаться предстоящей ночью и в воскресенье днем. При грозах ветер в порывах может местами усиливаться до 15 м/с.



/ meteonovosti.ru /



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