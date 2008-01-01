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Новости погоды
О погоде вечером в Москве
ИА "Метеоновости" / 16:56 Суббота, 4 мая
Погоду в Москве определяет малоградиентное барическое поле. В 16 часов температура на опорной станции ВДНХ при переменной облачности повысилась до 14,6 градуса. После 18 часов она начнет постепенно понижаться и к 21 часу температура воздуха ожидается около 10..11 градусов. Ветер юго-западный слабый. Относительная влажность воздуха около 40%. / meteonovosti.ru /
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