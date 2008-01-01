

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве



ИА "Метеоновости" / 16:56 Суббота, 4 мая



Погоду в Москве определяет малоградиентное барическое поле. В 16 часов температура на опорной станции ВДНХ при переменной облачности повысилась до 14,6 градуса. После 18 часов она начнет постепенно понижаться и к 21 часу температура воздуха ожидается около 10..11 градусов. Ветер юго-западный слабый. Относительная влажность воздуха около 40%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



