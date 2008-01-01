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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:37 Воскресенье, 5 мая

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта. При переменной облачности местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 20..22, по области 17..22 градуса. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 40%

В столичном регионе станет еще теплее, атмосферное давление и температурный режим будут соответствовать климатической норме. И даже небольшой кратковременный дождь, который и пройдет то не везде, не испортит настроения. У большинства жителей региона такая погода не должна вызывать негативных метеопатических реакций. Исключение составят аллегрики, ведь цветение растений продолжается, а значит, проблемы сохраняются. Им не следует забывать о своевременном приеме антигистаминных препаратов / meteonovosti.ru /
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