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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:01 Воскресенье, 5 мая

  Утро воскресного дня встретило москвичей теплом и солнцем. На главной метеостанции города ВДНХ в 9 часов утра температура составила +14.2 градуса, в районе ТСХА +14.5, а на Балчуге подбирается к отметке +15, в районе МГУ и ТСХА +13.6 градуса. Ветер южный, юго-восточный в районе ТСХА с порывами до 8 м/с.

Атмосферное давление 747 мм ртутного столба, что в пределах нормы, относительная влажность воздуха 52%. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
+14
Вс.
5 мая
+22
Пн.
6 мая
+22
Вт.
7 мая
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Навабшах		 -16
Червиния

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Грешем

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