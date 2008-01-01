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ИА "Метеоновости" / 10:01 Воскресенье, 5 мая



Утро воскресного дня встретило москвичей теплом и солнцем. На главной метеостанции города ВДНХ в 9 часов утра температура составила +14.2 градуса, в районе ТСХА +14.5, а на Балчуге подбирается к отметке +15, в районе МГУ и ТСХА +13.6 градуса. Ветер южный, юго-восточный в районе ТСХА с порывами до 8 м/с.



Атмосферное давление 747 мм ртутного столба, что в пределах нормы, относительная влажность воздуха 52%. / meteonovosti.ru /



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