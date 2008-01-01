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В Санкт-Петербурге холодно и сыро



ИА "Метеоновости" / 10:05 Воскресенье, 5 мая



Северная столица в воскресенье будет находиться с холодной стороны атмосферного фронта, протянувшегося с севера Италии до Новой Земли. В начале новой недели общее похолодание охватит Северо-Западную и Западную Европу, так как сюда развернется холодная высотная ложбина из Арктики.



6 и 7 мая в Санкт-Петербурге усилятся дожди, дневная температура ожидается в пределах 9..12 градусов, что на несколько градусов ниже характерной для этих дней мая.



/ meteonovosti.ru /



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