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Новости погоды

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Рекордное тепло Приморского края

ИА "Метеоновости" / 11:18 Воскресенье, 5 мая

  По югу Дальнего Востока протянулась активная фронтальная зона, которая местами и отметилась осадками и порывистым ветром, в Амурской области и Приморском крае до 19 м/с.

С ветрами южных направлений в Приморье распространился очень теплый воздух, среднесуточная температура превысила климатическую норму на 3-5 градусов.

В ряде населенных пунктов края были обновлены суточные максимумы температуры. В Тернее 4 мая было по-летнему жарко +26.9, что выше предыдущего на 3.6 градуса зафиксированного девять лет тому назад. В населенном пункте Рудная Пристань столбик термометра достиг отметки +24.1, прежний рекорд составлял +23.7 в 1951 году.

В начале новой недели Приморский край окажется на восточной периферии антициклона, который идет из Забайкалья. С северо-западным, западным ветром, в порывах 13-18 м/с, придет свежий воздух, температура понизится до 13..18, на северо-востоке до +7 градусов.

В середине недели ветры повернут на южные румбы, и вернется тепло, днем 22..27 градусов. Велика вероятность установления новых абсолютных максимумов температуры. / meteonovosti.ru /
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