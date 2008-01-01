

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордное тепло Приморского края



ИА "Метеоновости" / 11:18 Воскресенье, 5 мая



По югу Дальнего Востока протянулась активная фронтальная зона, которая местами и отметилась осадками и порывистым ветром, в Амурской области и Приморском крае до 19 м/с.



С ветрами южных направлений в Приморье распространился очень теплый воздух, среднесуточная температура превысила климатическую норму на 3-5 градусов.



В ряде населенных пунктов края были обновлены суточные максимумы температуры. В Тернее 4 мая было по-летнему жарко +26.9, что выше предыдущего на 3.6 градуса зафиксированного девять лет тому назад. В населенном пункте Рудная Пристань столбик термометра достиг отметки +24.1, прежний рекорд составлял +23.7 в 1951 году.



В начале новой недели Приморский край окажется на восточной периферии антициклона, который идет из Забайкалья. С северо-западным, западным ветром, в порывах 13-18 м/с, придет свежий воздух, температура понизится до 13..18, на северо-востоке до +7 градусов.



В середине недели ветры повернут на южные румбы, и вернется тепло, днем 22..27 градусов. Велика вероятность установления новых абсолютных максимумов температуры. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



