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Новости погоды
На юг Сибири торопится летнее тепло
ИА "Метеоновости" / 12:26 Воскресенье, 5 мая
Накануне южные районы Сибири находились в полнее повышенного давления, которое сформировал обширный антициклон. Ночью при малооблачной погоде в центре и на юге Красноярского края воздух прихватил заморозок местами до -3, в юго-восточных областях Западной Сибири до -1..-2 градусов.
В начале новой недели юг Сибири останется под присмотром антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается, днем от Новосибирска до предгорий Алтая и Красноярска 20..25 градусов.
Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 2-3 градуса. При такой ситуации возрастает степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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