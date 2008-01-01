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На юг Сибири торопится летнее тепло



ИА "Метеоновости" / 12:26 Воскресенье, 5 мая



Накануне южные районы Сибири находились в полнее повышенного давления, которое сформировал обширный антициклон. Ночью при малооблачной погоде в центре и на юге Красноярского края воздух прихватил заморозок местами до -3, в юго-восточных областях Западной Сибири до -1..-2 градусов.



В начале новой недели юг Сибири останется под присмотром антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается, днем от Новосибирска до предгорий Алтая и Красноярска 20..25 градусов.



Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 2-3 градуса. При такой ситуации возрастает степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /



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