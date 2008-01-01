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На Урале аномальная жара и нарастание пожарной опасности



ИА "Метеоновости" / 12:43 Воскресенье, 5 мая



В субботу Урал оказался в теплом секторе североатлантического циклона с центром над Кольским полуостровом, а с другой стороны на западной периферии казахстанского антициклона. С ветрами южных направлений на Урал начал распространяться сухой и жаркий воздух казахстанских степей. Накануне среднесуточная температура превысила климатическую норму на 4-6 градусов, но до рекордных значений, дело пока не дошло.



В течение предстоящих нескольких дней над Уралом расположится высотный гребень, который и продолжит качать сухой и жаркий воздух. В Свердловской, Челябинской и Курганской областях, а также в Пермском крае в период с 5 по 9 мая ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой на 7 градусов и более выше многолетних значений.



Такая погода будет способствовать нарастанию степени пожарной опасности, тем более, что уже сейчас есть очаги возгорания. / meteonovosti.ru /



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