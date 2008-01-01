Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
5 мая 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Урале аномальная жара и нарастание пожарной опасности

ИА "Метеоновости" / 12:43 Воскресенье, 5 мая

  В субботу Урал оказался в теплом секторе североатлантического циклона с центром над Кольским полуостровом, а с другой стороны на западной периферии казахстанского антициклона. С ветрами южных направлений на Урал начал распространяться сухой и жаркий воздух казахстанских степей. Накануне среднесуточная температура превысила климатическую норму на 4-6 градусов, но до рекордных значений, дело пока не дошло.

В течение предстоящих нескольких дней над Уралом расположится высотный гребень, который и продолжит качать сухой и жаркий воздух. В Свердловской, Челябинской и Курганской областях, а также в Пермском крае в период с 5 по 9 мая ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой на 7 градусов и более выше многолетних значений.

Такая погода будет способствовать нарастанию степени пожарной опасности, тем более, что уже сейчас есть очаги возгорания. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+19
Вс.
5 мая
+22
Пн.
6 мая
+22
Вт.
7 мая
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Навабшах		 -16
Червиния

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Висейлия

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100