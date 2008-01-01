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ИА "Метеоновости" / 12:50 Воскресенье, 5 мая



Воскресный день продолжает радовать теплом и солнцем, температура на большинстве метеостанций повысилась на 4-5 градусов. В полдень на опорной станции города - ВДНХ воздух прогрелся до +19.4 градуса, на Балчуге до +18.9, в районе ТСХА +18.5, в районе МГУ +18, в Тушино +17.2. Ветер южный в районе МГУ его порывы достигают 8 м/с, в районе ТСХА 10 м/с.



Атмосферное давление в пределах нормы 746 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха уменьшилась до 48%. / meteonovosti.ru /



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