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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:50 Воскресенье, 5 мая

  Воскресный день продолжает радовать теплом и солнцем, температура на большинстве метеостанций повысилась на 4-5 градусов. В полдень на опорной станции города - ВДНХ воздух прогрелся до +19.4 градуса, на Балчуге до +18.9, в районе ТСХА +18.5, в районе МГУ +18, в Тушино +17.2. Ветер южный в районе МГУ его порывы достигают 8 м/с, в районе ТСХА 10 м/с.

Атмосферное давление в пределах нормы 746 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха уменьшилась до 48%. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+19
Вс.
5 мая
+22
Пн.
6 мая
+22
Вт.
7 мая
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Навабшах		 -16
Червиния

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Висейлия

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