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На Средней Волге грозовые ливни и град



ИА "Метеоновости" / 13:07 Воскресенье, 5 мая



Циклон, который накануне располагался у восточного побережья Каспия, теснимый небольшим, компактным антициклоном, в меридиональном направлении отправился покорять Среднее Поволжье и в начале новой недели его центр окажется в районе Саратова. Уже предстоящей ночью увеличится облачность, местами пройдут дожди разной интенсивности и продолжительности. Днем зона осадков охватит большинство районов, а на Саратовскую область обрушатся местами ливни, местами прогремят грозы, возможен град. По предварительным расчетам может выпасть от15 до 49 мм осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 15-19 м/с. Преобладающая температура днем 21..26, в Саратовской области 16..21. / meteonovosti.ru /



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