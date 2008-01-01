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Новости погоды

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В Калининградской области ночные заморозки

ИА "Метеоновости" / 13:21 Воскресенье, 5 мая

  Циклон, раскрутившийся до больших высот, местом своей резиденции выбрал Скандинавию, а его приземный центр мигрирует от севера Ботнического залива до Балтики.

Крайний запад России - Калининградская область находится в его тыловой части. Накануне среднесуточная температура воздуха была ниже многолетних значений на 4 градуса.

В понедельник, 6 мая, в Калининградскую область продолжится вторжение сухого холодного воздуха. Ночью при слабом ветре и переменной облачности температура понизится до слабых заморозков, до -1 градуса, днем не смотря на солнечный прогрев только 8..13 и без осадков. / meteonovosti.ru /
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