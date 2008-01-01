

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:27 Понедельник, 6 мая



Первый день рабочей недели, после долгих выходных, окажется для жителей столицы и области теплым и солнечным. При переменной облачности почти без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 22..24, по области 19..24 градуса. Ветер южных румбов подует со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 746 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 30%.



Для большинства жителей региона такая погода индифферентна и не должна вызывать негативных метеопатических реакций. И лишь отдельные возмущения геомагнитного поля могут стать причиной недомоганий у метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми патологиями. А вот использовать для прогулок в парке или в лесу теплый погожий день пошло бы на ползу. Исключение составят аллергики, ведь из-за продолжающегося цветения растений прогулки на свежем воздухе вряд ли пойдут им на пользу. Им не следует забывать и о своевременном приеме антигистаминных препаратов.



Геомагнитный фон 6 мая прогнозируется преимущественно спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



