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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:27 Понедельник, 6 мая

  Первый день рабочей недели, после долгих выходных, окажется для жителей столицы и области теплым и солнечным. При переменной облачности почти без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 22..24, по области 19..24 градуса. Ветер южных румбов подует со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 746 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 30%.

Для большинства жителей региона такая погода индифферентна и не должна вызывать негативных метеопатических реакций. И лишь отдельные возмущения геомагнитного поля могут стать причиной недомоганий у метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми патологиями. А вот использовать для прогулок в парке или в лесу теплый погожий день пошло бы на ползу. Исключение составят аллергики, ведь из-за продолжающегося цветения растений прогулки на свежем воздухе вряд ли пойдут им на пользу. Им не следует забывать и о своевременном приеме антигистаминных препаратов.

Геомагнитный фон 6 мая прогнозируется преимущественно спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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6:00
местное
+10
Пн.
6 мая
+22
Вт.
7 мая
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Ср.
8 мая
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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+40
Гая		 -14
Челюскин

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Джолит

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