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Новости погоды

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Рекордное тепло пришло в Магаданскую область

ИА "Метеоновости" / 10:50 Понедельник, 6 мая

  Накануне Магаданская область находилась в полосе повышенного давления. Погода была солнечная и очень теплая для этих дней мая, среднесуточная температура превысила климатическую норму на 3-4 градуса. В ночные часы при переменной облачности местами на поверхности почвы отмечались заморозки до -1..-3 градусов. А вот днем на мысе Алевина (крайний юго-запад Магаданской области) был зафиксирован суточный максимум температуры для 5 мая +8 градусов, предыдущий +7.3 наблюдался в 2010 году.

Во вторник охотское побережье Магаданской области будет находиться в теплом секторе, который перемещается из центральных районов Хабаровского края на север. Осадков не ожидается и днем 4..9 тепла. В середине недели, в зоне атмосферного фронта, местами соберется небольшой дождь при температуре днем 3..8 градусов. В четверг распогодится и уже без осадков, после полудня от 8 до 13 тепла.

Существует вероятность того, что и в предстоящие пару-тройку дней на мысе Алевина могут обновиться инструментальные наблюдения за погодой. / meteonovosti.ru /
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