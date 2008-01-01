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На дальневосточных островах сыро, ветрено и свежо



ИА "Метеоновости" / 11:18 Понедельник, 6 мая



В минувшее воскресенье на Сахалине и Курильских островах день выдался теплым, среднесуточная температура превысила климатическую норму на 2, а в южных районах и на 4 градуса, но до рекордных значений дело не дошло.



Но уже сегодня погода начнет меняться. Причиной тому циклон, который в понедельник располагается над центральными районами Хабаровского края. Его атмосферный фронт уже дотянулся до Сахалина, где при облачной погоде начались дожди. Во вторник на острове с дождями разной интенсивности и продолжительности, на побережье ветрено, до 16 м/с. В среду осадки ослабеют, перейдут в разряд небольших и будут идти с перерывами.



Влияние циклона на Курильских островах скажется днем во вторник, на севере без осадков, а на юг обрушатся дожди, местами сильные при ветре в порывах до 20 м/с. В среду на юге сохранится сырая погода с дождями, ночью местами сильными, и ветром в порывах до 15 м/с.



В День Победы циклон будет находиться над акваторией Охотского моря. На Сахалине и юге Курильской гряды осадки небольшие, на севере - затяжные при ветре до 18 м/с. Что касается температуры, то после ночных заморозков днем на севере Сахалина 3..8, на севере Курильской гряды не выше +6 градусов, на юге островов около+10. / meteonovosti.ru /



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