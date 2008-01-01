Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
6 мая 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О пожарной опасности в Забайкалье

ИА "Метеоновости" / 11:39 Понедельник, 6 мая

  В течение длительного времени Забайкалье располагается в поле повышенного давления, которое формирует сибирский антициклон. Атмосферные фронты и циклоны вынуждены огибать его по северу и югу. Осадков почти нет, но редкий день обходится без порывистого ветра. Вот и минувший день не стал исключением, местами порывы достигали 15-18 м/с. Отсутствие дождей провоцирует нарастание степени пожарной опасности в регионе, а ветер способствует распространению огня.

В предстоящие сутки Забайкалье будет находиться в теплом секторе циклона, центр которого располагается к северо-западу от Якутска. Местами пройдут небольшие осадки, сохранится сильный порывистый ветер в Забайкальском крае 12-17 м/с, в Бурятии до 20 м/с.

В праздничный день 9 мая в Забайкалье сможет пробиться атмосферный фронт, который и отметиться осадками разной интенсивности и продолжительности, но по-прежнему ветрено 13-18 м/с, в Забайкальском крае до 23 м/с.

В период с 7 по 8 мая в Забайкалье высокая, местами чрезвычайная степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+23
Пн.
6 мая
+22
Вт.
7 мая
+23
Ср.
8 мая
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Навабшах		 -16
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Гомес-Паласио

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100