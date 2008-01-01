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О пожарной опасности в Забайкалье



ИА "Метеоновости" / 11:39 Понедельник, 6 мая



В течение длительного времени Забайкалье располагается в поле повышенного давления, которое формирует сибирский антициклон. Атмосферные фронты и циклоны вынуждены огибать его по северу и югу. Осадков почти нет, но редкий день обходится без порывистого ветра. Вот и минувший день не стал исключением, местами порывы достигали 15-18 м/с. Отсутствие дождей провоцирует нарастание степени пожарной опасности в регионе, а ветер способствует распространению огня.



В предстоящие сутки Забайкалье будет находиться в теплом секторе циклона, центр которого располагается к северо-западу от Якутска. Местами пройдут небольшие осадки, сохранится сильный порывистый ветер в Забайкальском крае 12-17 м/с, в Бурятии до 20 м/с.



В праздничный день 9 мая в Забайкалье сможет пробиться атмосферный фронт, который и отметиться осадками разной интенсивности и продолжительности, но по-прежнему ветрено 13-18 м/с, в Забайкальском крае до 23 м/с.



В период с 7 по 8 мая в Забайкалье высокая, местами чрезвычайная степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /



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