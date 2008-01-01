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В Москве "черемуховая жара" спадет



ИА "Метеоновости" / 12:21 Понедельник, 6 мая







Во вторник, в теплом секторе циклона, погода подарит жителям столичного региона еще один по-летнему теплый день. При переменной облачности осадков не будет, южный ветер продолжит поставлять тепло. Температура ночью в столице 10..12, в Подмосковье 7..12, днем в Москве 23..25, по области 20..25 градусов. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 6 градусов.



Ночь на среду будет теплой, в Москве около 13, по области 9..14 градусов, ветер южный 3-8 м/с. Но уже днем подойдет холодный атмосферный фронт, который разделит столичную погоду: в западную половину вернется весна, а на востоке сохранится летняя жара. На западе столичного региона температура не превысит 15..20 градусов, а на востоке до 25. Вторжение более холодного воздуха будет сопровождаться кратковременными дождями, возможны грозы, при грозе ветер окрепнет до 15 м/с.



В День Победы на московской земле будут господствовать северные умеренные ветры. При переменной облачности местами станут перепадать дожди кратковременного характера. Температура ночью в столице 10..12, в Подмосковье 7..12, днем в Москве и области не выше 18 градусов. Среднесуточная температура останется выше многолетних значений, но лишь на пару градусов.



В пятницу 10 мая атмосферное давление будет расти и приблизится к своей норме, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер повернет на юго-восточный, с которым и начнет поступать более теплый воздух из Казахстана. Ночью станет теплее, 10..15, и днем уже 17..22, что в Москве соответствует началу июня.



Как правило, столь теплая погода в Москве в этих числах мая случается один раз в 4-5 лет, продолжительность по-июльски теплой погоды составляет в средней около 3 дней. Лишь в 2010 году в течение 26 дней мая максимальная температура воздуха в Москве была выше 20 градусов.



В прошлом году из первых 15 дней мая 11 были с дневной температурой выше 20 градусов. А волна похолодания пришлась на 9-10 мая, и была связана со сменой антициклонов. / meteonovosti.ru /



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