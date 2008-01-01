Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:50 Понедельник, 6 мая
В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22,7..23,6 градуса; Северном 22,2..23,5 градуса, Северо-восточном 22,6..23,2 градуса, Восточном 22,8..23,4 градуса, Юго-восточном 22,7..23,4 градуса, Южном 21,8..23,3 градуса, Юго-западном 22,3..22,6 градуса, Западном 21,6..23,3 градуса, Северо-западном 22,7..23,6 градуса.
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В Зеленограде солнечно, температура воздуха 21,3 градуса, на территории Новой Москвы переменная облачность без осадков температура воздуха 21,3.. 23,1 градуса. / meteonovosti.ru /