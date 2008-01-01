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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:50 Понедельник, 6 мая

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22,7..23,6 градуса; Северном 22,2..23,5 градуса, Северо-восточном 22,6..23,2 градуса, Восточном 22,8..23,4 градуса, Юго-восточном 22,7..23,4 градуса, Южном 21,8..23,3 градуса, Юго-западном 22,3..22,6 градуса, Западном 21,6..23,3 градуса, Северо-западном 22,7..23,6 градуса.

В Зеленограде солнечно, температура воздуха 21,3 градуса, на территории Новой Москвы переменная облачность без осадков температура воздуха 21,3.. 23,1 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+23
Пн.
6 мая
+22
Вт.
7 мая
+23
Ср.
8 мая
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Навабшах		 -16
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Гомес-Паласио

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