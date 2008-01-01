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Жара и пожары на Урале



ИА "Метеоновости" / 13:38 Понедельник, 6 мая



Накануне Урал находился в теплом секторе циклона, центр которого находился над акваторией Карского моря. Из-за близости атмосферных фронтов, местами отмечались небольшие осадки, а южный ветер поставлял теплый воздух.



Сегодня 6 мая с востока о себе напомнил антициклон, его гребень разорвал фронтальную зону, и над Уралом сформировалась область повышенного давления. По ее западной периферии продолжит поступать жаркий воздух из Казахстана, который и обусловит аномально жаркую погоду, среднесуточная температура превысит климатическую норму на 7 градусов и более.



Во вторник, из-за близости атмосферных фронтов по северу и югу, местами прошумят небольшие дожди, в горах до умеренных, в Курганской области без осадков, в Свердловской и Челябинской областях днем местами прогремят грозы, в Челябинской области ветер усилится в порывах до 16 м/с. Днем в Пермском крае 20..25, в Свердловской области 23..28, на Южном Урале до 30..31 градуса.



Жаркая погода способствует сохранению высокой, местами чрезвычайной степени пожарной опасности, особенно на Южном Урале, где введено чрезвычайное положение.



На ослабление жары можно рассчитывать ближе ко Дню Победы. За холодным фронтом циклона, который через Среднюю Волгу поднимается к северо-востоку, начнется вторжение свежего воздуха. На Среднем Урале 9 мая 19..24, в Челябинской области 22..27, лишь на юге до +30, в Курганской области 25..30. Пройдут дожди разной интенсивности и продолжительности, местами с грозами и порывистым ветром.



Ослабление жары на Урале, кроме Курганской области, и дожди помогут снизить степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /



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